CHE SUCCEDE QUANDO FINISCE UN AMORE? LO SCOPRIREMO OGGI SU PSYCOSÌ

Puntuale, ogni mercoledì torna l’appuntamento con il sito Psycosì creato e diretto dalla giornalista Bianca Sortino, che oggi propone un’altra interessante intervista, su un tema col quale tutti, nella nostra vita, ci siamo dovuti confrontare: la fine di un amore.

La fine di una storia d'amore è quasi sempre un trauma. Alle volte però potrebbe non essere il punto conclusivo e finale ma il punto di partenza di un' amicizia... di sicuro l'amore non è possesso: la fine di una storia d'amore è un fenomeno umano… e come tutti i fenomeni umani hanno un inizio ed una fine.

Sarà la stessa Bianca Sortino a dialogare sul tema con il dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, offrendogli spunti per “leggere” la nostra quotidianità, i nostri stati d’animo, le nostre abitudini. I nostri amori finiti.