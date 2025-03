DOPO UN ANNO DI CARCERE A CUBA, IL FALEGNAME TERAMANO POTRA' RIABBRACCIARE LA SUA FAMIGLIA: "E' STATO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI OMICIDIO"

Torna a casa dopo un anno di carcere trascorso a Cuba per non aver commesso nessun reato. Rolando Di Gregorio, falegname rosetano di 56 anni, è stato assolto dall'accusa di omicidio per la morte dell'imprenditore calabrese Francesco Sciammarella, 76 anni. La giustizia cubana ha riconosciuto che Di Gregorio si è difeso da un'aggressione. Tornarà in Italia a fine aprile per riabbracciare moglie e figli, appena completate le modaità burocratiche.

Tutto è iniziato il primo marzo del 2024. Secondo le autorità cubane, Di Gregorio avrebbe ucciso Sciammarella durante una lite nella cittadina di Las Tunas. La prima ricostruzione parlava di un diverbio nato per un anticipo di circa 500 euro che Sciammarella aveva dato a Di Gregorio per la realizzazione di quattro porte. Quando l'imprenditore ha chiesto la restituzione del denaro, la discussione sarebbe degenerata in tragedia. L'arresto del falegname avvenne in seguito all'autopsia disposta dalle autorità cubane. Rolando Di Gregorio, sposato e padre di due figli, era ripartito per Cuba il 13 maggio 2023 da Scerne di Pineto per avviare una fabbrica di porte.