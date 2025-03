VIDEO/ A LEZIONE DI ECONOMIA CON GLI STUDENTI TERAMANI CHE SANNO COME SPENDERE ANCHE QUEI POCHI SOLDI PER UNA PIZZA

La Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Teramo invita ha organizzato oggi un convegno dal titolo: “EDUFIN SCHOOL CONVENTION: LA SCUOLA VA A LEZIONE DI FINANZA”. L’iniziativa, rivolta agli studenti della Provincia di Teramo, ha l’obiettivo di promuovere

l’educazione finanziaria, offrendo una maggiore comprensione del sistema economico-finanziario e fiscale. Attraverso approfondimenti sugli strumenti finanziari, sulla gestione del patrimonio personale e la sensibilizzazione ai rischi delle truffe online, il progetto mira a fornire competenze utili per un rapporto più consapevole e sicuro con il denaro. In collegamento per via telematica dell’Onorevole Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Della gestione dei soldi per andare a mangiare una pizza alle prossime professioni una volta usciti dalle scuole superiori ne abbiamo parlato con: Dian Profeta della consulta abruzzese e con l'assessore Lorenzo Di Alessandro.