L'ATER RIMETTE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI TERAMO 19 ALLOGGI, IL SICET PLAUDE ALL'INIZIATIVA DEL PRESIDENTE GROTTA

Il SICET accoglie con favore la decisione dell’ATER Teramo, guidata dal Presidente Alfredo Grotta, di rimettere a disposizione del Comune di Teramo 19 alloggi mentre altri 11 necessitano di interventi edilizi prima di poter essere assegnati. Questi ultimi saranno pronti nei prossimi due mesi. Il SICET – CISL, ritiene che, in un contesto di crescente emergenza abitativa, questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie in difficoltà, offrendo nuove opportunità a chi è in attesa di una casa.“Si tratta di un intervento positivo e necessario – che restituisce dignità a chi vive situazioni di disagio abitativo. Tuttavia, affinché queste misure abbiano un impatto duraturo, è fondamentale e che le istituzioni si impegnino a investire in politiche abitative strutturate e a lungo termine.” Il Presidente Alfredo Grotta, ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a confrontarsi costantemente con le organizzazioni sindacali degli inquilini, al fine di raccogliere osservazioni e proposte utili per una gestione condivisa del patrimonio abitativo pubblico. "Grazie al lavoro dell’ATER, oggi possiamo dare una risposta concreta all’emergenza abitativa, restituendo dignità e sicurezza a molte famiglie,dimostra l’importanza di un impegno forte e serio, mirato per il bene della comunità."Comunque, Il SICET continuerà a monitorare la situazione, chiedendo che gli alloggi vengano assegnati con criteri chiari ed equi, e che il diritto alla casa resti una priorità nell’agenda politica locale.Continueremo a seguire da vicino la situazione affinché il diritto alla casa sia garantito a tutti."