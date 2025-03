IL BAR SAN MATTEO RIAPRE DA PESCIOLILLO E SI TRASFORMA IN “SAN MATTEO GARDEN”

Si è perfezionata il 18 Marzo con atto notarile, dopo una lunga trattativa curata dall’Agenzia immobiliare Percorso Casa di Gianluca Rapagna, la cessione dell’attività “Pesciolillo”.

A rilevare l’attività del suggestivo locale di palazzo Cerulli in Corso San Giorgio, condotto da circa tre anni da Michele Albano, titolare del noto brand Pescarese, è l’imprenditore montoriese Alfonso Nori, patron del Bar San Matteo. Il noto bar di Largo San Matteo, era costretto a sospendere l’attività a seguito di un ordinanza di interdizione del locali emanata dal Comune di Teramo, lo scorso 18 Gennaio 2025.

I lavori di ristrutturazione post Sisma del Bar antistante la Prefettura, dureranno due o tre anni e al termine, si riapriranno le porte dello storico caffè ospitato nei locali della Provincia.

Nori si dichiara soddisfatto per l’operazione conclusa che vedrà così riaprire il “San Matteo Garden” un bar che si caratterizzerà per la presenza di un elegante giardino privato nel cuore della città dove si potranno gustare oltre ai consueti prodotti di caffetteria, aperitivi e sfiziosi prodotti per la pausa pranzo.

Lo staff del San Matteo è confermato e curerà nella nuova veste anche eventi e spettacoli serali. “Stiamo lavorando per poter riaprire il nuovo locale a fine mese al massimo ai primi d’Aprile” e il nostro desiderio è quello di poter nuovamente ospitare tutti I nostri vecchi clienti.

Soddisfatto dell'operazione anche il titolare di Pesciolillo che nel frattempo ha avviato con successo un nuovo punto a Montesilvano, nei locali del centro commerciale Porto Allegro e programma una nuova apertura in centro a Roma.