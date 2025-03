VIDEO-FOTO/ RINASCE LA STORICA BIBLIOTECA DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO, SALVI TANTI LIBRI STORICI. LA SEDE E' IN CONTRADA CASALENA

Torna disponibile l'archivio bibliografico dell'ex Ospedale Psichiatrico di Teramo in una location moderna ed esecutiva, pur mantenendo integra ed inalterata la sua natura.

Una mattina di straordinario valore quella di oggi per la Asl di Teramo, che nel Dipartimento di Salute mentale, ha inaugurato la recuperata biblioteca del ex manicomio cittadino, intitolandola al fu direttore Marco Levi Bianchini, che vi fondó nel 1927 la Società Psicoanalitica Italiana.

"Oggi viene restituito alla comunità teramana un patrimonio inestimabile e per significato storico e per valenza culturale" afferma il Direttore Generale della Asl Maurizio Di Giosia "che inorgoglisce la nostra Azienda".

L'iter del recupero, partito un anno e mezzo fa su indicazione della stessa Direzione, è stato ritenuto necessario per salvare dal degrado in cui versava l'archivio storico nei locali dismessi di via Saliceti.

"Finalmente si è concluso il percorso che rende nuovamente fruibile da un'intera comunità un bagaglio culturale di portata straordinaria" commenta l'attuale direttore del dipartimento, Domenico De Berardis "mi impegneró personalmente affichè questa realtà possa entrare nel polo bibliotecario SBN, in modo che i ricercatori abbiano la possibilità di consultarne il catalogo direttamente online e venire in seguito a sfogliarne i manuali per i loro studi qui, senza ovviamente possibilità di prestito."

Dei volumi registrati, accuratamente conservati da Tina Dezzi e Vincenzo Zacchini che questa mattina ne ha fatto dono grado, uno porta la firma autografa del celebre direttore Marco Levi Bianchini, l'altro ne è il manoscritto dei suoi appunti universitari

L'archivio, ricostruito lasciando traccia evidente del passato che ha vissuto, si presenta anche come una forte testimonianza affettiva del luogo che ha rappresentato per la comunità medica locale e nazionale. A titolo di questa benevolenza corrono i ricordi del dottor Moschetta e del dottor Serroni, entrambi ex direttori di Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Teramo, che nelle loro parole rivestono di una sembianza ancora più concreta la rilevanza che questo recupero porta con sè.



EUGENIA DI GIANDOMENICO