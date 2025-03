IN CARCERE PER RAPINA, ESCE E AGGREDISCE UN POLIZIOTTO

La Squadra Volanti del Commissariato di Atri ha tratto in arresto in flagranza di reato un nigeriano per i reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. I Poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi del parcheggio pubblico dell’Ospedale Civile di Atri hanno notato una persona che si aggirava con fare insolito e furtivo tra i veicoli in sosta.

Alla vista della vettura di servizio e alla richiesta di fermarsi l’uomo, con uno scatto, cercava di dileguarsi dandosi alla fuga. I poliziotti inizialmente lo inseguivano a bordo vettura poi, impossibilitati a proseguire, senza perderlo mai di vista, cercavano di rincorrerlo a piedi fin quando, con non poca difficoltà riuscivano a raggiungerlo ed afferrarne lo zaino. A quel punto l’uomo iniziava a sferrare una serie di gomitate dirette al volto e alle spalle del poliziotto nel tentativo di sottrarsi alla presa. Ne scaturiva una colluttazione tale per cui entrambi finivano a terra e l’agente di Polizia, schivando una serie di gesti violenti, riusciva a bloccare l’uomo. L’Agente ha riportato contusioni e abrasioni. L’arrestato, quarantenne di origine nigeriana, ha precedenti per lesioni aggravate e rapina aggravata per i quali, solo una settimana prima, aveva lasciato il carcere per sostituzione della misura cautelare con l’obbligo di presentazione.