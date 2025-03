VENTIDUE ATTIVITA' CONTROLLATE DAI CARABINIERI... VENTIDUE IMPRENDITORI DENUNCIATI, CHIUSI 2 BAR, 2 MINIMARKET ETNICI E UN LABORATORIO ARTIGIANO

Controlli a tappeto dei Carabinieri negli esercizi commerciali. I controlli hanno interessato vari settori produttivi, esercizi pubblici, bar, mini market, macellerie etniche, attività artigianali, cantieri edili e residenze per anziani. Sono state vagliate varie sfaccettature per ogni singola attività, in particolare la materia giuslavoristica e soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro a favore dei dipendenti.

I numeri dell’attività di controllo portata avanti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, istituito presso l’Ispettorato del Lavoro di Teramo, in collaborazione con l’Arma Territoriale, dall’inizio del corrente anno si possono di seguito sintetizzare:

- Delle 22 attività controllate nessuna è risultata in regola;

- 73 lavoratori controllati di cui due extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno in Italia;

- 5 lavoratori “in nero”;

- 5 sospensioni immediate di attività per gravi violazioni in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro e lavoro “in nero”. Di tali sospensioni 2 riguardano minimarket etnici, 2 esercizi pubblici (bar) e 1 un opificio artigianale. Tali attività come previsto dalla Legge sono state riaperte in quanto i titolari hanno provveduto ad assumere regolarmente i lavoratori e a ripristinare le condizioni di sicurezza suoi luoghi di lavoro;

- 22 datori di lavoro denunciati

- elevate ammende per un valore complessivo di 111.000 euro, e sanzioni amministrative per un importo di 51.000, inoltre sono stati recuperati contributi previdenziali per un importo do 3.500 euro.



Contestualmente alle citate attività i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro sono costantemente impegnati nel monitoraggio, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio Culturale e ai colleghi dell’Arma Territoriale, dei cantieri della ricostruzione post sisma che hanno per oggetto gli edifici monumentali sottoposti a vincoli con il duplice scopo: di accertare l’osservanza in materia di sicurezza e di lavoro nonché per salvaguardare il patrimonio immobiliare di pregio della provincia teramana.

Altro importante settore di tale specialità dell’Arma è dato dal controllo che i Carabinieri del NIL di Teramo effettuano sui soggetti che richiedono misure alternative alla carcerazione esibendo contratti di lavoro che non sempre sono genuini ovvero risultano di comodo per sottrarsi alla detenzione.