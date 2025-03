SI SCHIANTA CON L’AUTO CONTRO UN’EDICOLA CHIUSA DA POCHI MINUTI

C’era un quarantenne alla dell’auto che, per cause in corso di aggiornamento, si è letteralmente infilata in un’edicola in via Gramsci a Giulianova. L’auto, una Mercedes, prima di schiantarsi contro l’edicola, fortunatamente chiusa da pochissimi minuti, si è scontrata contro un’auto parcheggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 20. Illeso l’autista dell’auto, che ha perduto il controllo del mezzo. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri e il 118.

(Foto RadioAzzurra)