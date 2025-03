AL RISTORANTE INVECE CHE AL POSTO DI BLOCCO, STRAORDINARI FINTI, BUONI PASTO NON DOVUTI: DUE CARABINIERI A PROCESSO



Anche un pranzo nel ristorante tipico “Antica Cucina” di Carpineto della Nora, famoso per gli gnocchi al tartufo, tra i campi di imputazione del processo che coinvolge due Carabinieri, un maresciallo e un appuntato, che rischiano una condanna per falso e truffa, anche per rimborsi non dovuti, straordinari più lunghi di quelli realmente effettuati e buoni pasto presi grazie a falsi turni di servizio. Accuse pesanti, per i militari dell’Arma, che adesso dovranno fornire le loro giustificazioni al giudice, nel quadro di un’inchiesta partita da un tavolino, che era tra i beni dell’Hotel Rigopiano e che venne trovato a casa del comandante della stazione dei Carabinieri di Farindola, che è uno dei due militari sotto inchiesta. Entrambi sono stati trasferiti da tempo in altre caserme, in attesa delle decisioni del giudice.