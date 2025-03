TRUFFATA LA MADRE BADESSA DEL CONVENTO DELLE SUORE DI CLAUSURA



«Buongiorno Madre, sono una dipendente del Comune di Tagliacozzo e volevo informarla del fatto che il suo convento ha ottenuto un finanziamento da 30mila euro, per lavori da eseguire sul tetto». Una notizia che suor Donatella Di Marzio, madre badessa del convento di clausura dei santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo, ha accolto con grande piacere, perché si sa i conventi hanno sempre bisogno di qualche manutenzione. Qualche ora dopo, però, la stessa badessa ha ricevuto un’altra telefonata, da un presunto dirigente di banca, che la informava del fatto che quel finanziamento fosse in realtà minore, e che il convento avrebbe dovuto restituire 2700 euro. La madre superiora, non ha perso tempo, è andata all’ufficio postale e ha bonificato la somma sul conto indicato dall’uomo, che si è poi scoperto essere una postepay. Quando è andata in Comune a portare la ricevuta, ha scoperto la truffa.