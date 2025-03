I LETTORI CI SCRIVONO / CHI PAGA PER QUESTA BICI ELETTRICA ABBANDONATA DA IERI SERA?





L’app delle bici elettriche teramane, recita che non si può lasciare la bici dove capita, perché se non si riconsegna in uno dei parcheggi, si continua a pagare. E allora che ci fa questa bicicletta dalle 19 di ieri sera in via dei Mulini?