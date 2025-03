ANCORA 40 GIORNI PER ISCRIVERSI AL XXVI CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE "ROTARY TERAMO EST" PER GIOVANI TALENTI"

Scadranno il 3o aprile le domande di iscrizione per la XXVI Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Rotary Club Teramo Est”, per giovani talenti, organizzato dal Rotary Club Teramo Est, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e dell’Amministrazione Comunale di Atri. Il concorso é aperto ai giovani musicisti. Sono previste tre categorie e tre sezioni. Categoria A: per i nati tra il 2011 ed il 2016. Durata massima 10 minuti Categoria B per i nati tra il 2006 ed il 2010. Durata massima 20 minuti Categoria C per i nati tra il 1999 ed il 2005. Durata massima 40 minuti Le prime due sezioni sono dedicate ai solisti e alla musica da camera; la sezione 3 riguarda i gruppi Jazz - Pop. Possono iscriversi gli studenti dei conservatori di musica (o istituti ed accademie parificati), delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei licei musicali. Le audizioni per le categorie 1 e 2 si svolgeranno ad Atri presso il Teatro Comunale, mentre quelle della sezione 3 si svolgeranno presso l’Auditorium S. Agostino di Atri. I premi: Categoria A: targa Categoria B: 500 euro Categoria C: 2000 euro Categoria Jazz e Pop: 1500 euro I vincitori dei primi premi, si esibiranno gratuitamente nel concerto di premiazione che avrà luogo presso il Teatro Comunale di Atri alle ore 18.30 il giorno 25.05.25. Ad insindacabile giudizio della commissione, saranno definite le esecuzioni dei vincitori nella serata di premiazione. L’eventuale rifiuto all’esibizione comporterà l’annullamento del premio. La segreteria provvederà a contattare via e-mail i concorrenti per comunicare la data, l’orario ed il luogo per le selezioni; i concorrenti dovranno presentarsi alla selezione muniti di un documento di riconoscimento, del programma con le composizioni scelte e la copia dei brani scelti.

QUI IL BANDO INTEGRALE