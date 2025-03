DOMANI A SANT'EGIDIO... L'AFFARE DI MARIA CAZZETTA





Domani sera alle ore 21, la sala consiliare di Sant’Egidio ospiterà una serata speciale dedicata alla cultura e all’ironia. Sarà infatti presentato “L’Affare di Maria Cazzetta”, il nuovo libro scritto da Cristiano Catalini e Marino Cardelli, noto al pubblico come Il Pretuziano. Il volume fa parte della collana “I grandi classici del Pensiero Agricolo Abruzzese” e affronta, con sagacia e umorismo, il tema delle relazioni amorose dal punto di vista della filosofia popolare abruzzese. Dopo il successo di “La legge di Giuanne Lu Fregne”, i due autori tornano a raccontare l’amore come una “mattëtà”, una sorta di follia che, pur nella sua irrazionalità, riesce a dare un senso alle nostre vite. Durante l’evento, Cristiano Catalini sarà presente in sala per interagire con il pubblico, mentre Marino Cardelli, dall’Inghilterra, interverrà in diretta streaming.L’incontro rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e satira e si inserisce nel progetto di Agenda Agricola Abruzzese che si propone di promuovere la cultura locale attraverso la letteratura e la tradizione. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto a tutti, appassionati di cultura e tradizioni locali. SV