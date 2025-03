PORTAVA RIFIUTI PERICOLOSI IN SVEZIA, NEI GUAI AZIENDA TERAMANA





Nella mattinata di oggi i Carabinieri del

Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

e Sicurezza Energetica hanno notificato un avviso di conclusione

di indagini preliminari per attività organizzata per il traffico

illecito di rifiuti, nei confronti dei titolari e di un dipendente

di aziende di trattamento e smaltimento. Le indagini, coordinate

dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della

Repubblica preso il Tribunale de L'Aquila, hanno consentito di

accertare che tali società, con sede a Teramo e Bolzano, dal 2019

al 2023, in difformità delle autorizzazioni, gestivano

illecitamente e sistematicamente ingenti quantitativi di rifiuti

pericolosi. Nello specifico, al fine di favorire le illecite

attività ed eludere i controlli, gli indagati alteravano la

documentazione fiscale e redigevano fittizi formulari, ottenendo

un indebito proffito di circa 750 mila euro. Durante l'attività

sono state documentate spedizioni illecite verso un impianto di

smaltimento in Svezia