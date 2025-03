FIAMMATA IN CUCINA, USTIONATO UN ANZIANO



Si va chiarendo l'incendio che ha interessato un appartamento di Ancarano. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, ma le fiamme erano già state domate. E’ successo in un’abitazione in via Montagna dei Fiori e la cause sono tutte da chiarire, ma si sarebbe sprigionato in cucina, con una fiammata che ha investito l'uomo che stava cucinando, un ultra sessantenne. Sul posto anche gli operatori del 118, ma l'uomo, che è rimasto seriamente ustionata ad una gamba e ad un braccio, all’arrivo dell’ambulanza era già stata accompagnato in ospedale.