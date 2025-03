RISSA TRA MINORENNI GIULIESI E ROSETANO, SCATTANO SETTE PERQUISIZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato oggi sette perquisizioni domiciliari tra i comuni di Giulianova e Roseto a carico di altrettanti minori ritenuti presunti responsabili del reato di “rissa”. I decreti sono stati emessi dalla Procura dei Minorenni dell’Aquila, che ha coordinato e diretto le indagini dei Carabinieri sin dall’8 febbraio quando alle ore 19.00 circa in Viale Orsini si erano affrontati i minori di due opposte fazioni una riconducibile a “giuliesi” e una a “rosetani”. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova chiamati ad intervenire al loro arrivo non hanno trovato alcuna persona, ma dalle indagini effettuate con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza sia pubblica che privata e notizie dei testimoni, sono stati identificati sette individui che hanno attivamente partecipato alla rissa, gli stessi che oggi sono stati destinatari della perquisizione di oggi, nel corso delle quali sono stati sequestrati diversi cellulari utili per ricostruire i fatti e per delineare le responsabilità di ciascuno dei partecipanti alla rissa, inoltre è stato sequestrato un casco da motociclista che nel corso della rissa era stato utilizzato come arma contundente.