FOTO/ SI GIRA A PIAZZA DEL POPOLO, IN QUESTI GIORNI, LO SPOT DELLA CAMPARI

In Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, una delle piazze più belle d'Italia sono in corso le riprese dello spot della Campari. Tantissimi i curiosi che in queste ore hanno affollato la piazza per assistere alle prove e alle riprese. Tra breve lo spot sarà visibile sui canali tv e social.