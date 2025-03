DISATTIVANO L’ALLARME E RUBANO UN ELICOTTERO

È un furto che apre tutta una serie di interrogativi, quello che ha avuto per teatro un’azienda di noleggio di Mozzagrogna, la Rental to fun, nel Lancianese, specializzata nell’ offrire alla propria clientela ogni genere di mezzo di trasporto. Una serie di interrogativi che comincia con l’oggetto del furto: non un’auto, non una barca, non un minivan… ma un elicottero. Un biposto, per la precisione, un piccolo elicottero, del valore che sfiora i centomila euro, e che è stato parzialmente smontato e caricato su un camion, dopo che la banda aveva forzato le porte dell’hangar, disattivato l’allarme e oscurato le telecamere di video sorveglianza. Un furto organizzato alla perfezione, da una banda di professionisti che potrebbe aver agito su commissione, vista la particolarità del bene rubato. Sul furto è stata aperta un’inchiesta da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ortona.