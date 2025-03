ESCURSIONISTA 28CADUTO IN UN BURRONE, SI TENTA IL RECUPERO

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sta intervenendo a seguito di un’attivazione da parte della Centrale 118 di Chieti-Pescara per il mancato rientro di un giovane escursionista, nato nel 1997 e residente nella zona, in loc. San Tommaso, a Caramanico Terme. L’allarme è stato dato dai genitori nella serata, preoccupati per l’assenza di notizie e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui. È stato effettuato un tentativo di localizzazione tramite SMS Locator, che ha dato esito negativo. Le ricerche sono quindi state condotte dalle squadre via terra, che hanno battuto i sentieri della zona fino a individuare il corpo ai piedi di un salto di roccia. Il recupero è in corso ed è reso particolarmente complesso a causa della natura impervia del terreno e ha richiesto l’uso di corde da parte delle squadre del Soccorso Alpino. Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri per le operazioni di supporto e accertamento. Si spera che sia ancora in vita.