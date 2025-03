È MORTO IL GIOVANE ESCURSIONISTA CADUTO NEL BURRONE

È morto l’escursionista 28enne caduto in un burrone e ritrovato dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che hanno battuto i sentieri della zona fino a individuare il corpo ai piedi di un salto di roccia. A denunciare la scomparsa sono stati i genitori nella serata, preoccupati per l’assenza di notizie e l’impossibilità di mettersi in contatto con il ragazzo. È stato effettuato un tentativo di localizzazione tramite cellulare, che ha dato però esito negativo. Nel pomeriggio il ragazzo aveva chiamato gli amici dicendo di essersi perso. Il recupero è stato reso particolarmente difficile a causa della natura del terreno e ha richiesto l’uso di corde da parte delle squadre del Soccorso Alpino.