IN A14 IL NUOVO TUTOR INTELLIGENTE: CONTROLLI E MULTE FINO A 3400 EURO

Funziona così: appena si passa al casello, il mezzo viene fotografato e la targa caricata sul sistema per le verifiche, da quel momento in poi il controllo sarà costante, su tutte le attività dell’auto: velocità, sorpassi, soste, con una verifica che potrebbe portare a multe fino a 3400 euro. È il nuovo tutor intelligente appena arrivato sill’A14, una combinazione di tecnologie in grado di rilevare la velocità media del veicolo, segnalandolo, per opportune verifiche, in caso di superamento dei limiti, in caso di circolazione su corsie non consentite e in caso di verifica del rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti. Il nuovo tutor intelligente è considerato un efficace strumento per il contrasto del fenomeno dell’incidentalità dovuto a uno stile di guida pericoloso e poco attento a tutelare la sicurezza della circolazione. L’elenco delle attività che riesce a garantire il nuovo sistema di verifica del traffico, velocità e sicurezza delle numerose autostrade consente anche il controllo dei sorpassi dei mezzi pesanti, al monitoraggio del rispetto dei limiti di massa consentiti, dall’accertamento della velocità di transito, al controllo dei veicoli contromano. I principali sistemi tecnologici della piattaforma sono costituiti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale. Il primo tratto interessato sull’ A14 Bologna-Taranto, è quello tra Pesaro e Rimini Sud in entrambe le direzioni, ma si estenderà presto.