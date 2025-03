SCHIUMA IL TORDINO A PONTE A CATENA, S'INDAGA SULLA PROVENIENZA





Schiuma sul Tordino a Ponte, nella zona di Ponte a Catena, il Vigile Ecologico Vincenzo Calvarese, immediatamente arrivatosul posto, ha subito aperto un'inchiesta per risalire alle cause. Si dovrà accertare non solo la provenienza della schiuma, ma anche e soprattutto la sua pericolosità in termini di capacità inquinante.