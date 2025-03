ATER RIENTRANO LE 12 FAMIGLIE DI VIA GIOVANNI XXIII E PARTE IL BANDO PER ASSEGNARE ALTRI 20 ALLOGGI

Sarà un 1° maggio doppiamente festoso, quello delle famiglie assegnatarie degli alloggi a canone concordato di Via Giovanni XXIII, sgomberati per gli eventi del terremoto del 2016.

L’ATER Teramo, infatti, ha appena completato l’intervento di riparazione con miglioramento sismico sull’edificio situato appunto al civico 77 di Via Giovanni XXIII; un intervento che ha interessato le scale A, B, C, D, con adeguamento e miglioramento della sicurezza, tale da consentire l’atteso rientro dei residenti.

Le palazzine, ultimate nel 2011, ospitavano 32 alloggi, di cui 12 occupati al momento dello sgombero avvenuto nel dicembre 2016. Gli interventi di miglioramento sismico, realizzati con un investimento di € 1.592.016,62 hanno permesso di ripristinare la funzionalità degli edifici, garantendo standard di sicurezza adeguati e condizioni abitative ottimali.

Il percorso di rientro è stato condiviso con le 12 famiglie assegnatarie, che sono state convocate nella sede dell’ATER per una riunione con il presidente Alfredo Grotta, nel corso della quale sono state dettagliati tutti gli interventi effettuati, nel segno della massima trasparenza e in uno spirito di totale collaborazione. Nella stessa riunione, nel definire le le modalità di consegna delle abitazioni, sono state condivise le tempistiche del rientro, e sono state le stesse famiglie assegnatarie a scegliere la data del 1° maggio.

Oltre al ritorno a casa delle 12 famiglie, assume particolare importanza, anche nell’ottica della gestione dell’emergenza abitativa, il fatto che gli altri 20 alloggi saranno presto assegnati.

«Il bando pubblico sarà pubblicato dall’ATER prima di Pasqua - annuncia il presidente Alfredo Grotta - e garantirà criteri di trasparenza ed equità, consentendo l’accesso alle unità abitative a chi ne ha diritto secondo la normativa vigente; questi 20 alloggi a canone concordato si aggiungono ai 19 a canone sociale recentemente riconsegnati al Comune di Teramo, consentendo di garantire una risposta a 39 famiglie che vivono in condizioni di disagio abitativo»