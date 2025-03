A TERRA COL VOLTO INSANGUINATO, QUANDO CERCANO DI AIUTARLO... AGGREDISCE E INSULTA I POLIZIOTTI



Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato in forza alla Questura di Teramo, nel corso di attività di prevenzione e repressione dei reati, hanno notato in viale Bovio una persona riversa a terra con il volto insanguinato. Così, per aiutarlo, si sono fermati, ma quando si sono avvicinati, l’uomo inspiegabilmente ha iniziato ad insultarli minacciandoli di morte, prima di aggredirli a calci e pugni.

Con non poca difficoltà i poliziotti riuscivano ad immobilizzarlo, grazie anche all’ausilio di una guardia giurata che aveva assistito alla scena e l'hanno poi portato in Questura, dove è stato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale è stato rivenuto, occultato in uno zaino, un coltello a serramanico.

L’uomo, un quarantenne teramano, è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato a piede libero per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Lo stesso veniva sottoposto agli arresti presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima