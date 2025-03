VIDEO / ATER: IN POCHE SETTIMANE 39 ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DEI TERAMANI



Sono 12 le famiglie assegnatarie degli alloggi Ater, che rienrtreranno a casa il 1 maggio, dopo 9 mesi di vita altrove a causa dei danni del terremoto. Sono le famiglie di via Giovanni XXIII, sgomberate per gli eventi del terremoto del 2016. L’ATER Teramo, infatti, ha appena completato l’intervento di riparazione con miglioramento sismico sull’edificio situato appunto al civico 77 di Via Giovanni XXIII; un intervento che ha interessato le scale A, B, C, D, con adeguamento e miglioramento della sicurezza, tale da consentire l’atteso rientro dei residenti. Oltre al ritorno a casa delle 12 famiglie, assume particolare importanza, anche nell’ottica della gestione dell’emergenza abitativa, il fatto che gli altri 20 alloggi saranno presto assegnati, come spiega il presidente Grotta in questa intervista