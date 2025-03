VIAGGI NEL TEMPO / NEL COMUNE DI SUPERTONY, IL SOGGIORNO ANZIANI DI QUEST'ANNO SI FARA' L'ANNO SCORSO

Tra i poteri di SuperTony, il Sindaco di Pietracamela Antonio Villani, oltre a quello di far apparire campi da padel dal cantiere interminabile e a quello di organizzare concerti con grandi artisti e piccoli pubblici, c’è anche quello del viaggio nel tempo. Un potere che il Sindaco utilizza per il bene dei suoi cittadini, come tutti i supereroi, con risultati straordinari. Basti pensare che il soggiorno estivo per gli anziani di quest’anno… si farà l’anno scorso. Sì, è il soggiorno balneare del 2025, ma si farà nel 2024. E’ scritto nell’avviso del Sindaco, che recita chiaramente come la quota di partecipazione per i soggiorni sl mare del 2025, vada versata con la causale:"Quota partecipazione soggiorno anziani anno 2024”.

Di certo, al loro ritorno dalle spiagge potranno dire di senirsi più giovani. Di un anno.