RAPINARONO ANZIANA A CIVITANOVA MARCHE, QUATTRO DONNE IN CARCERE

I carabinieri di Martinsicuro (Te), in collaborazione con i colleghi della stazione di Alba Adriatica, hanno eseguito l'arresto di quattro donne su disposizione dei giudici di Ancona. Le donne sono state condannate in via definitiva per una rapina impropria avvenuta a Civitanova Marche nel giugno 2022 e dovranno scontare pene variabili: rispettivamente 4 anni e 10 mesi, 2 anni, 6 anni e 3 anni e 8 mesi. Insieme si sono rese protagoniste di un furto ai danni di un'anziana con gravi problemi di salute. Fingendosi interessate alla ricerca di un'abitazione in affitto, hanno

guadagnato la fiducia della pensionata per poi derubarla di contanti e monili in oro. Tuttavia, la gang al femminile era già sotto l'attenzione dei carabinieri di Osimo (An), che le hanno bloccate poco dopo il colpo nei pressi della casa della vittima. Durante l'intervento, le ladre hanno tentato di sottrarsi all'arresto aggredendo i militari, ma sono state comunque fermate. Tre di loro erano state condotte in carcere fin da subito, mentre una, in avanzato stato di gravidanza, era stata posta ai domiciliari. Oggi, l'epilogo della vicenda: tutte e quattro sono state condotte nel carcere di TERAMO, dove sconteranno la pena.