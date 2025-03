GUIDA DROGATO, RIFIUTA IL TEST, MA LA PATENTE L'HA PERSA NEL 2018 PERCHE' GUIDAVA UBRIACO

E’ E’

stat

a

denunciat

a

dai carabinieri una persona, che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici al fine di appurare se avesse fatto uso di stupefacenti e per guida senza patente. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della propria autovettura, che conduceva con andamento incerto creando pericolo per

s

è

e per gli altri. Il conducente,

che presentava i sintomi tipici di chi aveva assunto stupefacenti, si è però rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli, inoltre i militari hanno scoperto che non era pi

ù in possesso della patente di guida in quanto revocata sin dal 2018 per guida in stato di ebrezza.