VIDEO/ IMMIGRATI FUORI ALLA QUESTURA, SI VA VERSO LA SOLUZIONE...ECCO QUALE



Si va verso la soluzione sulla problematica della presenza massiccia di immigrati che ogni notte staziona davanti alla Questura, in viale Bovio, in attesa di poter entrare, la mattina seguente, all'ufficio immigrazione per poter ottenere i permessi. Lo ha detto il Questore Soriente. Tutto questo è stato possibile grazie ad una sinergia con il Comune e la Prefettura.