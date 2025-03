CHIUSO DAI CARABINIERI MINIMARKET ETNICO, MULTE PER 23MILA EURO

Continuano le attività dei Carabinieri di Alba Adriatica nel controllo di esercizi commerciali in particolare mini market etnici presenti in numero rilevante lungo la costa. L’ultimo servizio in ordine di tempo è stato effettuato nel pomeriggio di ieri e ha generato la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze. L’attività di controllo è stata eseguita dalla locale stazione ma con il fondamentale supporto dei reparti specializzati dell’Arma, infatti sono scesi in campo il NAS di Pescara e il NIL di Teramo. In particolare i Carabinieri specializzati nella tutela della “salute pubblica” hanno rilevato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali in capo al locale. I Carabinieri specializzati nella “tutela e sicurezza sul lavoro” hanno rilevato gravi trasgressioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto accertato l’attività è stata immediatamente sospesa inoltre sono stati posti in sequestro 15 chilogrammi di carne potenzialmente pericolosa per i consumatori. A conclusione dell’ispezione sono state elevate complessivamente oltre 23.000 euro di sanzioni.