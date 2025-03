VIDEO/ MINISTERO, COMUNI E REGIONE SONO D'ACCORDO: «PARTE IL PROGETTO AMBIZIOSO DEL TURISMO RELIGIOSO SU 13 CHIESE E SANTUARI GIUBILARI, CI SONO I FONDI»

Giubileo del 2025 che la Chiesa universale sta vivendo sul tema “Pellegrini di Speranza” è l’occasione anche per la nostra Pastorale Turistica Diocesana per riflettere e rilanciare il turismo religioso nel nostro territorio.

Proprio per vivere al meglio l’Anno Santo in corso anche sotto questo aspetto, i Comuni, gli Enti e le Associazioni, insieme al mondo ecclesiale e a quello dell’istruzione, si sono ritrovati oggi all’ISS “Di Poppa-Rozzi” di Teramo per fare il punto sulle attività già esistenti, sulle iniziative in corso e su quanto sarà possibile programmare nell’immediato futuro, con l’obiettivo di creare proposte e progetti che mettano in rete tutte le preziose risorse di cui è ricco il territorio della nostra Diocesi.

Un percorso già avviato con l’istituzione delle tredici Chiese e Santuari Giubilari diocesani, che dalla costa alle montagne possono rappresentare un importante punto di riferimento e di partenza per riscoprire e rilanciare percorsi turistici religiosi di grande valenza spirituale, storico-artistica, paesaggistica e turistica. Presenti i Sindaci interessati al percorso che hanno presentato al Segretario Generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande il progetto come sottolineato dal Sindaco di Isola: Andrea Ianni, dal Consigliere con delega sport, ricostruzione e PNRR di Crognaleto: Michele Arcaini e dall'assessore regionale D'Amario. Ha supervisionato il tutto il Vescovo Lorenzo Leuzzi.