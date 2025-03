VIDEO/ MENO FERMATE DEI TRENI "FRECCIAROSSA" IN ABRUZZO RISPETTO ALLE MARCHE, TRENITALIA "DEVE INTERVENIRE"

Meno fermate dei treni Frecciarossa in Abruzzo rispetto alla Regione Marche con un rapporto da 20 a 58 (sulla linea Lecce – Milano) e in questo quadro risulta rilevante il numero delle presenze turistiche sul territorio: il 30% in meno rispetto a quelle registrate nelle Marche. Dai dati Istat 2023 risulta infatti che nella nostra Regione vi sono stati 6.804.820 turisti, mentre nella Regione vicina 10.660.677.

Numeri e comparazioni resi noti da Gianluca Grimi, presidente regionale Assoturismo-Confesercenti. In particolare, è stato presentato un rapporto, o meglio un’analisi, sui collegamenti ferroviari da e per l’Abruzzo. Uno strumento utile per la Regione, che può così interloquire con Trenitalia, chiedendo di riequilibrare il numero delle fermate, 18 concentrate a Pescara, e solo due a Teramo, “con l’obiettivo di dare alla nostra Regione le stesse condizioni di competitività di altri territori vicini e più o meno simili”, sottolinea Grimi.

“Viene evidenziata una significativa disparità a svantaggio dell'Abruzzo in termini di fermate”, continua. “Tale carenza, unita ai problemi autostradali, penalizza inevitabilmente l'economia e il turismo abruzzese. È dunque necessario un intervento da parte di Trenitalia per riequilibrare la competitività della Regione, auspicando un aumento delle fermate ferroviarie nelle aree settentrionali e meridionali dell'Abruzzo”.