ORDINE DEI GIORNALISTI, DOMANI VOTANO I PUBBLICISTI E SI VA AL BALLOTTAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Domani nuova giornata in Abruzzo per il voto che prevede il rinnovo del consiglio dell'ordine dei giornalisti. Domani è la volta dei pubblicisti che potranno votare in presenza nelle varie sedi di: Pescara, L'Aquila e Teramo. Ci sarà anche il ballottaggio per i professionisti qui di sotto riportati. Al consiglio nazionale è stato eletto, al primo turno, Stefano Pallotta che ha avuto la meglio su Walter Nerone.

Risultati voto primo turno:

CONSIGLIO NAZIONALE

STEFANO PALLOTTA , VOTI 182, ELETTO

WALTER NERONE, VOTI 108, NON ELETTO

CONSIGLIO REGIONALE

ANTINO AMORE, 165 VOTI, ELETTO

GERMANA D’ORAZIO, 154 VOTI, BALLOTTAGGIO

ANDREA MORI, 132 VOTI, BALLOTTAGGIO

STEFANO DASCOLI, 123, BALLOTTAGGIO

MARINA MARINUCCI, 122 VOTI, BALLOTTAGGIO

PAOLO RENZETTI, 120 VOTI, BALLOTTAGGIO

MARCO CAMPLONE, 114 VOTI, BALLOTTAGGIO

ANNA DI GIORGIO, 104 VOTIO, BALLOTTAGGIO

LEONARDA D’ALONZO, 82 VOTI, BALLOTTAGGIO

SERGIO SCIARRA, 82 VOTI, BALLOTTAGGIO

ANDREA RAPINO, 79 VOTI, BALLOTTAGGIO

COLLEGIO REVISORI CONTI

EVELINA FRISA, 135 VOTI, BALLOTTAGGIO

GIOVANNI RUSCITTI, 122 VOTI, BALLOTTAGGIO

LUCA POMPEI, 118 VOTI, BALLOTTAGGIO

DINO VENTURONI, 3 VOTI, BALLOTTAGGIO