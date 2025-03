I LETTORI CI SCRIVONO: “IN VIALE CRISPI RIBOLLE IL WC”

I lettori ci scrivono: “Buongiorno certastampa, innanzitutto complimenti per il lavoro che fate, sono da sempre un vostro lettore e mi rallegra sapere che siete il sito più seguito; vi scrivo per segnalare un problema: io abito in Viale Crispi e da qualche giorno ho notato che ribolle il WC. Non so cosa sia, si sente un rumore costante, come un borbottìo, poi ogni tanto ribolle emettendo grosse bolle d’aria… tanta aria. Non so cosa sia, se in lavori che si stanno facendo in questa zona, ma ribolle di continuo… ho chiamato un idraulico e mi ha detto di non preoccuparmi, che tanto non succede niente.. però via scrivo perché la cosa non è mai successa… e magari segnalandola tranquillizzo qualcuno che ha lo stesso problema”.