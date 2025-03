I LETTORI CI SCRIVONO/ IMMIGRATI DAVANTI ALLA QUESTURA, "CI RIVOLGEREMO AL MINISTRO DELL'INTERNO"

Ho ascoltato l' intervento del Questore sulla soluzione dei problemi di viale Bovio per la presenza dei numerosi immigrati che ormai bivaccano e sporcano ovunque.

Quello che il Questore omette di dire è che il problema è datato, sono mesi che i residenti sopportano la situazione e la scorsa estate i rappresentanti della macroarea hanno chiesto un incontro con il sindaco e assessori competenti ma oltre a 4 chiachere non si è fatto nulla se non mettere due transenne davanti al Comi e spostare il problema su altre aree di viale Bovio (vedi materassi dietro l'edicola o fontanella usata come bidè) alla fine i residenti stanchi e offesi da questo modus operandi hanno alzato la voce e sono partiti gli esposti in Procura, mail al Prefetto e al Questore, e se il problema non trova soluzione come da dichiarazione del Questore, della questione sarà presto interessato il Ministro dell'Interno per la situazione paradossale che si sta creando davanti la Questura centrale.

Ricordiamo la richiesta avanzata con strutture di accoglienza assistenza protezione civile, bagni chimici, gestione pratiche migrazione on line e successivame trasferimento allo sportello immigrazione in area esterna alla città con ampio parcheggio e servizi in loco adeguati.

Roberto Iannetti