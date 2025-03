MORTI IN CASA, SOLI, DA GIORNI, UCCISI DA UN ATTACCO DI CUORE

C’è un legame di solitudine e tristezza che lega tra loro le morti di due persone, che probabilmente in vita non si erano mai incontrate ma alle quali la sorte ha voluto riservare un identico destino, quello di morire da soli in casa, senza che nessuno se ne accorgesse per giorni. Questa è la storia di Antimo Zuchegna, 51enne di Silvi e di Roberto Recchiuti, 77enne di Giulianova, entrambi uccisi da un attacco di cuore ed entrambi trovati solo dopo qualche giorno, perché i vicini, non vedendoli, avevano pensato di segnalare la cosa. Al momento della scoperta del cadavere, Zuchegna era morto da un paio di giorni, mentre Recchiuti probabilmente si è spento all’inizio della settimana. Sul posto, in entrambi i casi, i Carabinieri per le verifiche di rito.