VA ALL'ASTA UN NOTISSIMO HOTEL DI TORTORETO

Andrà all'asta il 29 aprile, il complesso alberghiero dell'Hotel attualmente denominato Villa Elena di Tortoreto. Il Tribunale delle aste ha fissati la vendita, gestita dal giudice Flavio Conciatori, con la formula della vendita telematica a partire dalle ore 11. Presentazione offerte telematiche: entro le ore 23:59 del 28.04.2025. La vendita riguarda i diritti pari alla piena proprietà sulla struttura ricettiva consistente in un Complesso Turistico Alberghiero, costituito da: piano 1S, p. terra, p. 1° e p. 2°. Superficie commerciale complessiva di ma 1.328,40 circa. E' annessa area esterna di 1.000 mq circa. Attualmente, è occupato da una società in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda, opponibile alla procedura. Il terreno risulta locato in forza di un contratto di affitto anch'esso opponibile alla procedura. Il prezzo base è di 2.025.000 euro, l'offerta minima è di 1.518.750 euro con rilancio minimo di 2.000 euro