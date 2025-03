VIDEO / E' NATA "TULILAND" UN PROGETTO CHE TRASFORMA I FIORI IN COMPAGNI DI EMOZIONE



Sboccia a Bellante Stazione Tuliland Abruzzo, il primo progetto del genere nella regione del Gran Sasso. L'iniziativa, ispirata ai vivaci campi olandesi e divenuta popolare anche in Italia attraverso alle reti social, arriva a colorare la primavera abruzzese grazie a tre giovani imprenditori locali che hanno colto... al volo l'occasione di far fiorire il loro sogno e il nostro territorio.

"Tuliland Abruzzo nasce per riscoprire la bellezza della natura e la gioia per le piccole cose, unendo la passione per l'agricoltura all'amore per il nostro territorio" presenta Antonio Di Salvatore, uno dei tre soci che insieme ad Alessandro Ruffini e Gianpacifico Di Domenico ha dato vita all'idea.

L'ingresso, gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni, è previsto dal venerdí alla domenica per tutto il mese di aprile e fino a quando la fioritura sarà disponibile, con un contributo minimo richiesto per offrire al pubblico laboratori per i piú piccoli, per esempio di pittura come quelli di oggi, e la possibilità di raccogliere i bulbi fioriti da rimpiatare a casa.

"Sono orgoglioso del progetto ambizioso di questi tre ragazzi" commenta il Sindaco Giovanni Melchiorre "che guardano al futuro pur rimanendo con i piedi ben radicati a terra, valorizzando il territorio alimentandone l'economia seminando agricoltura e turismo".

Anche la consigliera regionale Marilena Rossi è accorsa per congratularsi con gli imprenditori "che hanno scommesso sul nostro territorio. Il loro lavoro è un segnale che punta alla riscoperta dei borghi e della bellezza, la Regione non potrà che sostenerli."

Intorno è stata pensata anche un'area food per godere delle giornate all'aria aperta allestita come una vera e propria esperienza da pic-nic. Già dalle prime ore del primo giorno, Tuliland Abruzzo ha riscosso successo facendo numerosissime presenze.

EUGENIA DI GIANDOMENICO