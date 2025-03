VESPUCCI / RINVIATA L’APERTURA DELLE PRENOTAZIONI

Non c'è stata l'annunciata apertura delle prenotazioni. Il governatore Marco Marsilio attraverso i suoi canali social spiega: “Mi hanno comunicato che per problemi tecnici l’apertura delle prenotazioni per visitare la nave Amerigo Vespucci è stata rinviata. Le prenotazioni saranno disponibili sui canali ufficiali del Tour Vespucci a partire dalla prossima settimana”.