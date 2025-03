A SCUOLA DI FUMETTO A SANT’EGIDIO

A partire da giovedì prossimo, la Biblioteca Comunale Piero Bizzarri di Sant'Egidio alla Vibrata ospiterà il primo Corso di Fumetto, un'iniziativa aperta a ragazzi e ragazze di tutte le età, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del disegno e della narrazione grafica. L'ideatore del corso è Edward Seslez, fumettista di formazione, che ha studiato presso la Scuola di Fumetto di Ascoli e si è poi evoluto come romanziere e tatuatore. Ha pubblicato due romanzi illustrati e attualmente sta scrivendo e disegnando il suo terzo lavoro. La sua esperienza multidisciplinare sarà un valore aggiunto per tutti gli studenti, che potranno apprendere tecniche professionali e segreti del mestiere. “Il mondo del fumetto è a mio avviso parecchio ostile nei confronti degli artisti specialmente in questi ultimi tempi per via delle IA generative che possono creare "illustrazioni" con un click – commenta Seslez-. L'obiettivo che mi sono dato con il corso è di preparare i ragazzi che vi aderiranno proprio a questo, valorizzando al massimo la loro arte: impareranno in primis a disegnare su carta, cosa che a mio avviso diventerà sempre più rara man mano che le IA si faranno strada nel mondo dell'editoria”. Oltre a creare il proprio fumetto, gli studenti acquisiranno tutte le competenze necessarie per pubblicare autonomamente le loro opere su carta attraverso il self-publishing o presentarle a una casa editrice. Inoltre, avranno modo di apprendere le basi del diritto d'autore e le principali questioni fiscali che un artista deve considerare nel proprio percorso professionale. La prima lezione sarà gratuita, per permettere a tutti di sperimentare il metodo didattico, mentre la quota di iscrizione sarà di 35 euro al mese. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per gli aspiranti fumettisti e per chiunque voglia dare forma alle proprie storie. Le iscrizioni sono già aperte e gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare alla prima lezione per scoprire il mondo affascinante del fumetto.

SARA VALERI