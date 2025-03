IL TERAMANO DAVIDE DE LAURENTIS PREMIATO AL XIX FORUM DELL'INFORMAZIONE CATTOLICA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Dal 21 al 23 marzo si è svolto ad Alvito (FR) il XIX Forum dell’informazione cattolica per la Custodia del Creato, organizzato dall’associazione culturale Greenaccord, dal titolo "Consapevolezza ambientale nella professione giornalistica".

Greenaccord è un'associazione culturale di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che organizza forum nazionali e internazionali al fine di “formare i formatori”, contribuendo così a formare professionisti dell’informazione specializzati in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

L’evento di Alvito ha avuto come focus la montagna, i parchi e la Carta di Pescasseroli, la Carta deontologica che contiene norme e principi per una corretta comunicazione dei temi ambientali. Approvata nel 2023 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, su proposta degli Ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise, è ancora poco conosciuta.

Nell'ambito della manifestazione sono stati consegnati i premi "Sentinelle del Creato" per il 2025, destinati a comunicatori e personaggi distintisi nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia delle risorse naturali.

Tra gli altri sono stati premiati Franco Borgogno, noto giornalista, scrittore e comunicatore scientifico ambientale, Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire, oggi europarlamentare, e il teramano Davide De Laurentis.

Il Gen. De Laurentis è stato premiato per la sua azione svolta prima nel Corpo forestale dello Stato, come responsabile dell'attività di tutela e sorveglianza in tutti i parchi nazionali italiani e dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, dei lavori per la nuova legge forestale del 2001 e per la legge di riordino dello stesso Corpo nel 2004, nonché come Comandante della Regione Abruzzo dal 2007 al 2010, quindi nel periodo pre e post terremoto del 2009. Dal 2017 al 2022, dopo la fusione del CFS con i Carabinieri ha svolto il delicato compito al vertice (come Vice Comandante) del Comando delle Unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri appositamente istituito per accogliere il CFS e in cui sono confluiti anche i Comandi per la Tutela Ambientale (NOE) e per la Tutela Agroalimentare, preesistenti nell’Arma. Nella motivazione si legge che la sua capacità di ascolto e di mettersi a disposizione con umiltà e passione per affrontare le problematiche legate al territorio e alla sua tutela, nonché la sua preparazione sui temi ambientali, il ruolo ricoperto nelle Istituzioni e gli impegni odierni, lo rendono una genuina ed esemplare Sentinella del Creato.