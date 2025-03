STRANIERI A LEZIONE DI ITALIANO E DI CUCINA ABRUZZESE



Favorire l’apprendimento della lingua italiana tra i cittadini stranieri è l’obiettivo dell'accordo siglato tra il Comune di Cellino Attanasio e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Teramo, con il supporto dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Castellalto-Cellino.

Grazie a questa collaborazione, è stato attivato un percorso didattico di 40 ore, finanziato dal fondo FAMI 2021-2027, nell’ambito dei Piani Regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026. Le lezioni sono state avviate il 15 marzo 2025 e si svolgeranno ogni sabato dalle 9:00 alle 11:00, presso l' edificio scolastico in Via Giardino. Il corso sarà tenuto dalla docente Roberta Di Donato.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, il vicesindaco di Cellino Attanasio, Luisana Ferretti, ha evidenziato l’importanza di questo progetto promosso dall' Amministrazione Comunale: "Numerosi cittadini stranieri hanno espresso il desiderio di migliorare la conoscenza della lingua italiana per integrarsi meglio nella comunità. Offrire loro questa opportunità rappresenta un passo concreto per favorire la convivenza e l’inclusione nel nostro territorio, che accoglie sempre più persone provenienti da altri Paesi."

Un valore aggiunto dell’iniziativa sarà una lezione dedicata alla cucina abruzzese in collaborazione con la Proloco di Cellino, un’occasione per far conoscere e apprezzare le tradizioni gastronomiche locali, favorendo il dialogo interculturale attraverso il cibo.

Determinante per la realizzazione del progetto è stato il supporto e la disponibilità della dirigente del CPIA di Teramo,dott.ssa Rossana Gentilini e della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack, dott.ssa Simona Piantieri, che hanno collaborato attivamente per rendere possibile questa opportunità formativa.