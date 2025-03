CHIESTO IL PROCESSO PER L'HATER ABRUZZESE CHE MINACCIO' ALBA PARIETTI

L’ha offesa più volte, sia con riferimenti sessisti sia, addirittura, invitandola al suicidio. E’ per questo che la Procura di Chieti ha chiesto il processo per il 55enne Angelo D’Ambrosio, accusato di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Alba Parietti. L’uomo, in più occasioni, ha pubblicato sui social commenti gravemente offensivi nei confronti dell’attrice. A cominciare dalla pubblicazione di foto di maiali con riferimenti sessisti espliciti, fino ad arrivare ad un messaggio privato che recitava: «Sparati grandissima t... con il tumore» che faceva riferimento ad un delicato momento nella vita dell’attrice. Sentito durante l’istruttoria, l’hater teatino ha affermato di aver scritto quei messaggi perché non condivideva le idee politiche della Parietti la quale, dal canto suo, dopo aver presentato la denuncia adesso dovrà decidere se costituirsi parte civile.