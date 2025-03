MACROAREA CONA, E' RODOLFO FEDELE IL NUOVO PORTAVOCE ELETTO



I residenti della Macroarea n. 6 (Cona – Fonte Baiano – Piano Solare e via Quattro Novembre), sono stati chiamati ad eleggere il nuovo portavoce unitamente al Collegio di coordinamento. C’è stata un’importante partecipazione popolare, con ben 498 residenti che si sono recati alle urne.Rodolfo Fedele, ha ottenuto 227 preferenze e pertanto assume il ruolo di portavoce della Macroarea.

«Nel ringraziare per l’enorme fiducia accordatami, provvederò, insieme agli altri eletti, ad analizzare le motivazioni che hanno indotto un numero così elevato di cittadini a far valere il proprio diritto elettorale. Certamente ciò che posso affermare in prima battuta è che il Nostro quartiere viene da un periodo di evidente distrazione dell’amministrazione comunale accompagnata da alcune scelte non digerite dalla popolazione: mi riferisco alla questione del “trasferimento” della centrale dell’Enel».

Gli altri eletti: Simone Di Giacomo (69 voti), Katia Di Domenicantonio (64 voti), Francesca Di Timoteo (45 voti), Milena Natalini (34 voti), Mario Di Giacobbe (24 voti) e Vincenzo De Luca (18 voti).

«Ringraziando infine i nostri predecessori, i dati di partecipazione ed elettorali sopra precisati, ci impongono di dare una chiara svolta affinché i nostri quartieri escano dal cono d’ombra nel quale sono precipitati negli ultimi anni - conclude il neo portavoce - e possano tornare protagonisti a pieno titolo della Città e, soprattutto, delle scelte che li riguardano».