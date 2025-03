I LETTORI CI SCRIVONO / “IMBOTTIGLIATA NEL TRAFFICO DELLA CONA, TRA SCUOLE E CANTIERI”

“Sono partita dalla Cona alle otto meno un quarto… e ho potuto lasciare i miei figli alla Zippilli e all’Einstein in viale Bovio solo alle otto e un quarto…”. È una manifestazione di disagio, quella che una madre teramana affida a Certastampa, in diretta dal traffico, nel quale questa mattina si è trovata imbottigliata. “Un traffico assurdo, provocato dai cantieri …che potrebbero benissimo cominciare a lavorare alle 8,20, senza interferire con il traffico scolastico, in una zona nella quale, dopo la chiusura del Delfico, arrivano adesso mille studenti in più al giorno, una situazione paradossale”. In fondo, basterebbe spostare di una decina di minuti l'apertura dei cantieri e non sovrapporla ai flussi di traffico scolastico... basta poco, che ce vo'?