SCOPERTO “SPACCIATORE” DI PROFUMI FALSI.

La Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Atri ha proceduto a sequestrare un carico di circa cento profumi contraffatti e a denunciare l’autore, originario della Campania, che con la sua autovettura li trasportava. Fermato durante il servizio di controllo del territorio nel Comune di Roseto degli Abruzzi, l’uomo, con un amico, mostrava da subito segni di nervosismo e, tentando di sviare le domande, spiegava agli agenti di polizia che si trovava fuori regione per cercare lavoro, senza saper specificare di qual tipo, dichiarandosi disoccupato. Da un immediato controllo in banca dati, gli agenti accertavano che entrambi erano gravati da precedenti in materia di contraffazione, ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Controllando il mezzo, gli agenti trovavano due borsoni con all’interno un centinaio di profumi, di cui una metà riportavano marca straniera, imitazioni delle fragranze più note, mentre circa 50 profumi risultavano essere fedeli riproduzioni dei marchi più famosi e più venduti, la cui contraffazione risultava evidente in quanto tutte le confezioni riportavano tutte il medesimo codice a barre con la stessa indicazione numerica. I due uomini non riuscivano a giustificare la presenza della merce, e pertanto sono stati portati presso il Commissariato di p.s. di Atri, dove gli Agenti di Polizia procedevano al sequestro e al deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione del conducente del veicolo.