TERAMO ROCK FESTIVAL, DAL 28 AL 30 MARZO SI SUONA NEL QUARTIERE DELLA GAMMARANA

Conto alla rovescia per il “Teramo Rock Festival”, l’evento organizzato da Aps Artualità in programma nel quartiere Gammarana dal 28 al 30 marzo, che si prepara a far vivere all’intera città un momento unico di musica e inclusione.

“Ormai tutto è pronto per accogliere i teramani – commenta in merito Graziano Roila, presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento –: l’appuntamento è per il fine settimana presso la tendostruttura allestita nel campo scuola “De Jacobis” del quartiere Gammarana, dove 12 band si esibiranno sul palco del Festival con l’auspicio di valorizzare i gruppi musicali emergenti senza dimenticare l’importanza del sociale”.

Il riferimento è alle associazioni sociali locali che anche quest’anno accompagneranno l’evento: AIPD Teramo, Autismo Abruzzo Onlus e UICI Teramo sono infatti coloro che contribuiranno alla riuscita della manifestazione collaborando alla sua organizzazione e i cui ragazzi avranno l’occasione di esibirsi sul palco assieme alle band partecipanti.

“Il Teramo Rock Festival – continua Roila – è l’unione di più forze: un ringraziamento va infatti anche alla Gamma Cup, che anche quest’anno ci accompagna nell’intera organizzazione ma, soprattutto,al Ministero delle Politiche Sociali e alla Regione Abruzzo, che hanno finanziato il nostro progetto (divenuto così annuale), dandoci la possibilità di articolare il Teramo Rock Festival anche in una serie di attività che si svilupperanno nel corso del 2025. Questa è per noi una grande soddisfazione e ne siamo fieri”.

Sede della tre giorni sarà il quartiere Gammarana, “perché – sottolinea il presidentedi Artualità – c’è voglia di contribuire alla rivitalizzazione di un quartiere strategico per la città.Vi aspettiamo dunque numerosi, con l’ambizione di divenire col tempo un appuntamentoriconoscibile di aggregazione,richiamo e promozione per tutto il nostro territorio”.

