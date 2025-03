VIDEO-FOTO/ LA DENUNCIA: I RESIDENTI CHIEDONO A TE.AM E COMUNE ASFALTO E SEGNALETICA: "SIAMO STATI ABBANDONATI"

Subito un nuovo asfalto nel tratto di strada cruciale che da via Flaiani porta all'ospedale di Villa Mosca e subito una nuova segnaletica che metta ordine al traffico. Lo chiedono i residenti del quartiere "basso" a Comune per l'asfalto e alla Te.Am per la segnaletica.