I LAVORI DEL COMUNE DI TERAMO, DAVANTI AL COMUNE DI TERAMO LI DECIDE... IL COMUNE DELL'AQUILA



I divieti di sosta del Comune di Teramo li decide il Comune dell'Aquila. Marchiano errore, quello della segnaletica esposta oggi per i lavori in via Carducci, visto che sulla specifica si indica sì il Comune di Teramo, ma per il divieto l'indicazione è quella del Comune dell'Aquila. Una sciatteria fastidiosa, tra l'altro proprio di fronte al Comune. Di Teramo...